A UNED acolle esta semana o Festival Internacional de Curtametraxes Visualízame, centrado na mocidade

Cartel do Festival Visualízame, que se celebra na UNED Pontevedra © UNED Pontevedra

O salón de actos do centro da UNED Pontevedra, en Monte Porreiro, acolle entre os días 3 e 5 de maio, a partir das 17.00 horas, a décimo terceira edición do Festival Visualízame Audiovisual e Muller, organizado pola propia UNED e Inquiertarte.

A maioría das 443 curtametraxes que participaron nesta edición céntranse na mocidade, as súas soidades e as relacións que manteñen cos seus proxenitores. Entregarase o premio Funespaña, dotado con 500 euros, á mellor curtametraxe que reflexione sobre a morte e o duelo. Neste ano elixirase entre unha decena de traballos nos que se analiza o suicidio xuvenil e a morte asistida.

Durante o festival proxectaranse as curtas finalistas, entre as que se atopan videoclips musicais por primeira vez. Yolanda Cruz, directora do festival, sinala que se tratan diferentes temas como o empoderamento da muller, o transxénero e a homosexualidade, entre outros de actual relevancia.

Repartiranse 3.500 euros en premios entre as diferentes categorías. As curtametraxes proceden de 18 países, desde España, Italia, Francia ata Australia, Lituania, Siria, Emiratos Árabes ou Paquistán.