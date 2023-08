Cúmprense 128 anos da declaración das ruínas de Santo Domingo como Monumento Histórico Nacional

Ruínas de San Domingos © Museo de Pontevedra - Deputación de Pontevedra

Este luns, 14 de agosto, é o 128º aniversario da declaración das Ruínas de San Domingos como Monumento Histórico Nacional. A declaración foi publicada o 14 de agosto de 1895 na Gaceta de Madrid, antecesora do actual BOE, e con esta distinción converteuse no primeiro de Galicia xunto coa colexiata de Santa María a Real do Sar, en Santiago de Compostela.

A declaración publicouse xusto un ano despois de que a Sociedad Arqueológica de Pontevedra, presidida por Castro Sampedro, escollera as ruínas como sede do Museo que pretendía fundar.

Cando se extinguiu a sociedade, as ruínas e os seus fondos pasaron a formar parte do Museo de Pontevedra, que tamén acaba de celebrar estes días o aniversario da apertura ao público da súa primeira sede coincidindo coa véspera das Festas da Peregrina de Pontevedra, concretamente o 10 de agosto de 1929.

As ruínas de San Domingos son os restos da igrexa conventual dos dominicos, situadas fóra das mulleres da cidade medieval de Pontevedra. A través destas visitas, o Museo de Pontevedra achega á cidadanía o coñecemento do patrimonio cultural que xestiona a entidade.

Ademais dos restos arquitectónicos e escultóricos conservados do complexo, expóñense tamén unha mostra de escultura funeraria, con sepulcros nobiliarios e laudas gremiais, e unha colección de heráldica.