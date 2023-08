O mellor rap e clásicos de pop, rumba e indie poñen ritmo á noite do luns nas Festas da Peregrina

Concerto de Cruz Cafuné nas Festas da Peregrina 2023 © Mónica Patxot Concerto de Cruz Cafuné nas Festas da Peregrina 2023 © Mónica Patxot

A noite musical de Pontevedra tivo este luns, como todas as jonadas da semana grande das Festas dá Peregrina, unha dobre cita nas prazas de España e A Ferrería cos concertos do grupo Gran Garaje e o rapeiro Cruz Cafuné.

Os pontevedreses Gran Garaje comezaron a noite cun concerto na Ferrería que logrou un público entregado e marchoso con versións dos grandes clásicos de estilos como pop, indie, rumba e rock .

As voces deste grupo pontevedrés xa resultaron familiares a moitos cidadáns e contan cun público fiel, pois son habituais en concertos e sesións vermú en salas, locais e terrazas de Pontevedra desde hai tempo.

O rapeiro canario Cruz Cafuné tomou o relevo na Praza de España, chea ata os topes para gozar dos temas dun artista que na actualidade figura en todas as listas de música urbana, rap e trap emerxentes.

Para este martes 15 de agosto, día de Santa María, queda o espectáculo circense de Kine Circus na Ferrería (21:00 horas) e o músico urbano Recycled J (22:30 horas) na Praza de España.

En San Roque, o mércores 16 de agosto, actuarán o dúo Fetén Fetén (21:00 horas) no escenario da Praza da Ferrería e no da Praza de España, farao Baiuca, unha das referencias da música electrónica galega.

O xoves 17 de agosto, pola súa banda, Os Coribantes de Buchabade serán os que se suban ao escenario da Praza da Ferrería (21:00 horas) e, a continuación, será a quenda da veterana banda de rock Mago de Oz (22:30 horas) na Praza de España.

A recta final das festas arrincará o venres 18 coa Batalla de Flores (18:00 horas) por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac e Pai Amoedo; o espectáculo infantil Tarzán, o musical (21:00 horas) na Ferrería; e un tributo a Mecano (22:30 horas) na Praza de España.

Vanesa Martín, que actuará o sábado 19 de agosto (22:30 horas) na Praza de España, será o prato forte desta xornada, na que ademais será o concerto de corais na Ferrería (21:00 horas) con Coral Alameda do Fogar do Maior, Coral Bela Helenes, Coral Helénica, Coral Polifónica de AC do Chopo, Coral Airiños de Campañó e Coral Pontus Veteris.

As Festas da Peregrina concluirán o domingo 20 de agosto co concerto do trío Chroma (21:00 horas) na Praza da Ferrería, a actuación de Pimpinela (22:30 horas) na Praza de España e o tradicional espectáculo pirotécnico entre as pontes do Burgo e Santiago.

Pantalla completa Cruz Cafuné, nas Festas da Peregrina Concerto do rapeiro canario Cruz Cafuné na Praza de España durante o luns 14 de agosto, nas Festas da Peregrina 2023 © Mónica Patxot