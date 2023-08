Vanesa Martín namora o público pontevedrés cos seus 'praceres e pecados'

Concerto de Vanesa Martín nas Festas da Peregrina © Cristina Saiz Concerto de Vanesa Martín nas Festas da Peregrina © Cristina Saiz

A artista malagueña Vanesa Martín presentou este sábado en Pontevedra o seu último traballo de estudo, "Placeres y pecados", nunha Praza de España abarrotada.

Era a primeira vez que a cantautora daba un concerto na Boa Vila e o público non defraudou, acompañándoa en temas do novo disco como "Cuando no estabas" ou "Quién lo diría", e nos de traballos anteriores como "La Piel", "9 días" ou "Complicidad".

Antes, ás 21:00 horas na Praza da Ferrería celebrouse o concerto de corais coa Coral Alameda do Fogar do Maior, Coral Bella Helenes, Coral Helénica, Coral Polifónica de AC do Chopo, Coral Airiños de Campañó e a Coral Pontis Veteris.

As Festas da Peregrina continuarán este domingo co concerto de Chroma na Ferrería (21:00 horas) e co concerto de Rayden na Praza de España (22:30 horas), encargado de substituír a Pimpinela para pechar a semana festiva.