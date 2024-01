Mesmo árbitro para o encontro entre Gimnástica de Torrelavega e Pontevedra

Curiosa designación de colexiado para o próximo partido do Pontevedra, o que lle medirá o vindeiro domingo 14 de xaneiro á Gimnástica de Torrelavega no Estadio El Malecón (17.00) da localidade cántabra.

O encargado de impartir xustiza será Omar Álvarez Rodríguez, do colexio castelán-leonés.

O pouco habitual do caso é que se trata do mesmo colexiado que dirixiu o choque da primeira volta entre ambos os dous equipos, na xornada inaugural do campionato, con triunfo da Gimnástica por 1-2 en Pasarón.

Naquel encontro Álvarez Rodríguez mostrou 7 cartolinas amarelas e expulsou por dobre amoestación o visitante Gándara no minuto 87 de xogo, con algún que outro episodio polémico ao reclamar os granates dous penaltis, un por agarrón a Rufo e outro por unha posible man dentro da área.

Será a terceira vez que este colexiado se cruzamento co Pontevedra. A outra ocasión, ademais do encontro contra a Gimnástica, foi no partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao da tempada 21-22 que finalizou con empate (2-2).