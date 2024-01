O Arosa supera o Viveiro e acaba a primeira volta en postos de play-off (3-0)

Parece que o Arosa deixou atrás aqueles malos resultados do inicio de tempada e conseguiu entrar por fin nunha boa serie que lle permite finalizar a primeira volta en postos de play-off.

O equipo de Luisito recibiu na Lomba a un Viveiro que se atopa na zona vermella da clasificación e viuse completamente superado polo ritmo imposto polo equipo local.

Foi un resultado curto, e é que o Arosa gozou de infinidade de ocasións para golear ao seu rival pero tívose que conformar cun 3-0.

Rubo Blanco abriu a lata ao fío do descanso, Iñaki fixo o 2-0 no 75 e Sylla, no desconto, anotou o terceiro e definitivo.