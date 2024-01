Daniela Suárez repite presenza na Selección Española Júnior e mira cara o Europeo e Mundial

A pontevedresa Daniela Suárez dá un paso máis cara ao Europeo e Mundial de natación artística na categoría júnior, á que acaba de ascender esta tempada.

A deportista do Club Galaico Sincro volveu a entrar na convocatoria do equipo nacional da categoría, por segunda vez, ao ser citada a unha concentración de adestramento que se celebrará no Centro de Alto Rendemento de Sant Cugat do Vales (Barcelona) do 2 ao 10 de febreiro.

O obxectivo dos adestramentos é preparar os grandes campionatos internacionais de 2024.

Nese horizonte aparecen o Campionato de Europa que terá lugar do 9 ao 17 de xuño en Malta e o Mundial previsto en Lima (Perú) do 28 de agosto ao 1 de setembro.