VÍDEO.- Pontevedra presenta o vídeo prmocional do Campionato do Mundo U20 de Loita que acollerá en setembro

Pontevedra segue a prepararse para unha das súas grandes citas deportivas do ano 2024, o Campionato do Mundo U20 de Loitas Olímpicas que acollerá entre os días 2 e 8 de setembro.

Unha delegación do comité organizador do evento presentou o pasado domingo en Bucarest, Romanía, na previa ao comezo do Campionato de Europa Absoluto, o vídeo promocional e de benvida ao mundial pontevedrés.

Un vídeo, compartido pola Federación Española de Loita, que repasa imaxes destacadas da Boa Vila, a súa comarca e gastronomía xunto a momentos dos campionatos organizados estes últimos anos na cidade, e no que o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores afirma que "a cidade xa está preparada para recibirvos non campionato U20 2024".

Este domingo presentamos en la Asamblea General de la @wrestling el vídeo de bienvenida a los Mundiales U20 de #Pontevedra



La ciudad acogerá a más de 2.000 deportistas que representarán a países.



— Federación Española de Lucha (@lucha_esp) February 12, 2024

A presentación produciuse no marco da Asemblea Xeral da Federación Internacional de Loita (UWW), unha federación que destaca para o Mundial de Pontevedra o regreso á competición dos deportistas rusos e bielorrusos, e que elevarán a preto de 2.000 loitadores e 84 países os participantes o próximo mes de setembro. "Ningún deportista comezou ningunha guerra. Hai outros países en guerra ou conflitos armados, e os deportistas sempre son benvidos. Ningún deportista que apoiase calquera tipo de guerra ou conflito armado, de forma explicita, poderá participar en ningún evento da UWW", afirmou respecto diso Nenad Lalovic, presidente da UWW.

Este feito en todo caso, aseguran, supoñerá un reto organizativo a maiores para a organización de Pontevedra ao necesitarse dun maior despregamento loxístico e de seguridade que evite calquera tipo de problemática.

Á presentación realizada polo Mundial de Pontevedra en Bucarest acudiu ademais do director do campionato, Pablo Pintos, o presidente dela Federación Española de Loita, Francisco Iglesias.