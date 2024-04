Pontevedra será sede en xuño do Campionato de España Infantil Feminino de baloncesto

A Federación Española de Baloncesto deu a coñecer este martes as sedes dos campionatos de España de clubs para este ano 2024, e Pontevedra foi designada para acoller un deles.

Trátase en concreto do Campionato de España Infantil Feminino, que se celebrará na Boa Vila entre os días 2 e 8 de xuño.

OFICIAL | Confirmadas las SEDES de los Campeonatos de España de Clubes #SomosEquipo pic.twitter.com/y39wIAGcd9 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) April 2, 2024

Pontevedra xa acolleu no pasado o Nacional Infantil, a última no ano 2018, no que as sedes do campionato foron os pavillóns do CGTD, o Pavillón Universitario e o de Príncipe Felipe.

É un torneo en todo caso que se celebrou nos últimos anos con asiduidade na comarca, e é que de feito a capital provincial toma a testemuña de Marín na súa organización.