Os populares esixen melloras no acceso ao Pavillón Municipal: "A accesibilidade brilla pola súa ausencia"

A edil do PP Bea Rey intentando acceder en cadeira de rodas ao Pavillón Municipal © Partido Popular

O concelleiro do Partido Popular de Pontevedra, Guille Juncal, lamenta as dificultades que se atopan as persoas con mobilidade reducida á hora de querer acceder ao interior do Pavillón Municipal e esixe á concelleira de Deportes "que arranxe unha problemática que leva tempo enquistada" e que xa foi "denunciada por diferentes usuarios sen que o Goberno local busque unha solución".

Nesta ocasión, segundo os populares, a problemática xorde despois da alegación do corpo técnico do Luceros, que a pasada fin de semana visitou Pontevedra para xogar contra o Teucro, e manifestou o seu estupor "ante unha rampla que triplica o máximo permitido" e lamentou as "incomodidades" coas que se atoparon dous afeccionados do seu equipo con mobilidade reducida.

O PP fíxose eco da situación e reivindica, "despois da enésima queixa dos usarios", unha mellora da accesibilidade e que se revisen todas as instalacións de Pontevedra nese apartado "para que todos os usuarios póidanas gozar".

Lamentan que os problemas non só danse para acceder ao interior do recinto senón tamén no seu exterior, onde "a accesibilidade brilla pola súa ausencia".

Para corroboralo, as edís populares Silvia Junco e Bea Rey realizaron un pequeno percorrido, acompañadas por usuarios de cadeiras de rodas, desde o Ponte do Burgo ata o Pazo da Cultura e así coñecer os problemas, entre os que tamén se atopa o "mal estado" das beirarrúas e da contorna da rúa Juan Manuel Pintos.

"Se vas desde a ponte do Burgo cara ao pavillón, hai tramos nos que tes que ir pola estrada porque o bordo é tan alto que é imposible acceder á beirarrúa. O pavimento está deteriorado, as prazas de aparcamento para persoas con discapacidade non se adaptan á normativa e as ramplas exteriores do pavillón teñen unha pendente moi acusada para as cadeiras manuais", explicou Junco á vez que chama á "concienciación e sensibilización" do Concello para que a "eliminación das barreiras arquitectónicas sexa unha prioridade".