O Arosa perdoa e cede un empate no último minuto contra o Alondras

Un desafortunado Arosa cedeu este domingo un empate ante o Alondras despois de ter no peto os tres puntos.

O conxunto arlequinado saíu disposto a ir a por a vitoria e gozou de innumerables ocasións coas que puido conseguilo, pero só Concheiro, á hora media hora de xogo, foi capaz de anotar o único gol dun Arosa que perdoou e perdoou e ao final terminouno pagando.

De feito, a segunda metade foi un monólogo dos de Luisito en área do Alondras e mesmo puideron golear, pero na última xogada nun rexeite illado, Facundo deixou ao público da Lomba completamente xeado.

E é que xusto antes do gol, o Arosa tivo un tres para un co que puido facer o 2-0, pero unha mala decisión converteuse no empate do rival.

