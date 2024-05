O Deportivo Aragón, filial do Real Zaragoza, primeiro escollo para o Pontevedra no play-off

O Pontevedra Club de Fútbol xa ten rival para a primeira eliminatoria do play-off de ascenso a Primeira RFEF.

O seu opoñente será o Deportivo Aragón, filial do Real Zaragoza, segundo deparou este luns o sorteo celebrado na Real Federación Española de Fútbol.

O filial maño, adestrado por un ex do Racing de Ferrol como Emilio Larraz, finalizou a liga na quinta posición do Grupo II con 56 puntos.

O encontro de ida disputarase xa esta próxima fin de semana, o domingo 12 en horario ás 12.00 horas no estadio da Romareda de Zaragoza, mentres que a volta terá lugar o sábado 18 ou domingo 19 de maio no Estadio Municipal de Pasarón.

Ao finalizar a liga como segundo clasificado, aos granates valeralles o empata para pasar de rolda, xa que de completar os 180 minutos de ambos os partidos e a súa correspondente prórroga en igualdade, avanzará á final polo ascenso o mellor clasificado en liga.

Ademais, ao igual xa que no resto de competicións nacionais e internacionais, os goles en campo contrario non terán valor dobre.

De superar esta eliminatoria, o Pontevedra entrará de novo o bombo para un novo e definitivo sorteo, aínda que sabendo sempre que xogará o segundo partido do seguinte cruzamento no seu estadio e ante os seus afeccionados.

O resto de emparellamentos que deparou o sorteo son: Betis Deportivo-CE Europa, Lleida-Yeclano, Rayo Cantabria-UD Sanse, Atlético Paso-Barakaldo no que respecta a quintos contre segundos clasificados e Utebo-Numancia, Getafe B-Marbella, Orihuela-Badalona Futur, Guijuelo-UD Logroñés e Sant Andreu-Zamora entre cuartos e terceiros clasificados.