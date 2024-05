O Pontevedra intensifica a repartición de entradas en colexios para o decisivo partido contra o Deportivo Aragón

O Pontevedra Club de Fútbol quere poñer todo do seu parte para que as bancadas do Estadio Municipal de Pasarón presenten o mellor aspecto posible no partido do próximo domingo 19 (18.00 horas) fronte ao Deportivo Aragón, na volta da primeira eliminatoria do play-off de ascenso.

Para conseguilo a entidade granate intensificou a repartición de entradas destinadas a escolares do municipio e da comarca.

En concreto, confirma o Pontevedra, repartiu ata 1.400 localidades en 14 dos colexios que foron visitados ao longo da tempada polos xogadores do primeiro persoal.

A esta cifra súmanse as xa preto de 300 entradas anticipadas que foron vendidas nas oficinas de Pasarón e na venda en liña.

Neste aspecto cabe lembrar que se habilitou unha promoción pola que cada abonado ten a posibilidade de retirar dúas localidades para a súa mesma bancada a metade de prezo.