O Pontevedra xogará un amigable ante o Compostela o 31 de outubro

O triunfo ante o Fuenlabrada en liga elevou a moral do Pontevedra Club de Fútbol, que pensa xa na visita do líder, a Ponferradina, ao Estadio Municipal de Pasarón.

Os granates volveron este mércores aos adestramentos tras a habitual xornada de descanso dos martes e fixérono con bo ambiente pero con varios futbolistas a menor ritmo que os seus compañeiros.

Cara a eles virouse gran parte da atención, aínda que Luismi confía en que todos eles estean dispoñibles para o domingo. Trátase de Kevin Presa, que continúa recuperándose dos problemas de xeonllo que lle fixeron perderse o último encontro, Adrián Léon, cunha leve sobrecarga muscular, e Churre, cun golpe.

A intención do técnico é manter o ritmo competitivo en todo o plantel, e buscando minutos para os xogadores que están a ser menos habituais o club granate aceptou a invitación do Compostela para participar no III Memorial Antonio Bermúdez.

O encontro amigable disputarase o mércores día 31 de outubro no Estadio Municipal de San Lázaro, en Santiago de Compostela, ás 20:00 horas, fixándose un prezo de 5 euros de entrada para o público.

"Nos valdrá de entrenamiento", confirmou Luismi, coa "intención de que sea para la gente que lleva menos minutos", explicou.