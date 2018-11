Ao redor de 1.300 deportistas participan na XXI edición do Cidade de Pontevedra de taekwondo

Preto de 1300 deportistas participaron no campionato internacional que se desenvolveu no Príncipe Felipe © Diego Torrado

O pavillón da Cidade Infantil do Príncipe Felipe encheu de vida durante toda a fin de semana con motivo do Torneo Internacional Cidade de Pontevedra de taekwondo, que este ano cumpriu o seu XXI aniversario. Cos anos, esta competición converteuse nunha das máis importantes no calendario da cidade.

Nesta ocasión, ao redor de 1.300 deportistas, procedentes de diferentes zonas do mundo, formaron parte do evento organizado polo Mace Sport. Ademais, esta edición tivo como novidade a participación por vez primeira dun equipo chegado desde Costa Rica.

Para o desenvolvemento das probas foron acondicionadas 12 pistas, que facilitaron a simultaneidade dos duelos ao longo dos dous días de competición.

Durante a primeira xornada, celebrada este sábado 3, disputáronse os choques correspondentes ás categorías júnior e infantil (entre as 9:00 e as 14:00 horas) e, posteriormente, os de alevín e cadete (entre as 14:00 e 20:00 horas). O pavillón encheuse de pequenos taekwondistas dispostos a mostrar ao público todo o aprendido.

Pola súa banda, o domingo, foi a quenda dos enfrontamentos de categorías absoluta e máster. Estes comezaron ás 9:00 e alongáronse ata as 14:00 horas. Finalmente, entre as 16:00 e as 18:00 desenvolvéronse diferentes exhibicións dos participantes.