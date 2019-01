O Pontevedra enfrontarase ao Cornellà en cuartos de final de Copa Federación

O Pontevedra xa ten rival para os cuartos de final da Copa Federación

Tras gañar ao Navalcarnero nos oitavos de final, o Pontevedra busca dar un paso máis na defensa do título de Copa no enfrontamento ante o UE Cornellà, terceiro clasificado no grupo 3 de Segunda División B con 36 puntos, que avanzou de rolda tras gañar ao Poblense nos penaltis.

As datas fixadas para os oitavos son os días 7 e 14 de febreiro, xoves, podendo adiantarse un día en caso de acordo de ambos os equipos, xogándose a ida no Estadio Municipal de Pasarón.

Os enfrontamentos son: CD Mirandés - Real Unión Club; AD Ceuta FC - UD Socuéllamos CF; CF Intenacional de Madrid - UB Conquense.