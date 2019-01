O CW Pontevedra ensina a salvar vidas

Actividade de salvamento do CW Pontevedra © CW Pontevedra

O Club Waterpolo Pontevedra organizou o pasado sábado 26 de xaneiro no CGTD de Pontevedra a terceira xornada do programa de Formación complementaria. Deportistas, técnicos e familiares aprenderon en tan só dúas horas, a actuar en situacións de emerxencia.

A formación de Soporte Vital Básico foi impartida de maneira teórica e práctica por Eugenio Poses (DUE do Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal do Salnés e instrutor SEMES-AHA de Soporte Vital Básico e Avanzado), onde explicou os conceptos básicos da Cadea de Supervivencia, como facer a RCP, a utilización dun Desfibrilador Semi Automático (DESA) e como actuar en caso de atragantamientos.

De maneira moi amena e didáctica e coa axuda de 6 maniquíes de RCP cedidos de forma desinteresada por SEMES-Galicia (Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias), Eugenio ensinou a todos os participantes a como intervir nas devanditas situacións.

A próxima xornada será o sábado 16 de febreiro co tema "Psicoloxía deportiva. Preparación para a competición" impartida polo psicólogo deportivo Iago López Roel.