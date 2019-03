Álvaro Bustos non adestra e apunta a baixa ante o Burgos

As lesións estaban a respectar nas últimas semanas ao Pontevedra Club de Fútbol, que vía con alivio como a súa enfermería pasaba por unha boa época. Con todo esta semana trouxo consigo un contratempo nun dos futbolistas que se estaba empezando a asentar no equipo.

Álvaro Bustos ten moi complicado chegar en condicións ao encontro do próximo domingo en Pasarón (17:00 horas) ante o Burgos.

O extremo asturiano, incorporado no mercado de inverno, concluíu a sesión do mércores con molestias no xemelgo e este xoves non se exercitou xunto ao resto dos seus compañeiros facendo saltar as alarmas.

Aínda que aínda non está descartado, a súa presenza na convocatoria antóllase complicada.

Bustos, que nas tres últimas xornadas saíra no once inicial, uniríase así ás ausencias por sanción de Borja Domínguez e Pedro Vázquez.

Luismi, preguntado o mércores ao respecto dos sancionados, mostrouse en todo caso tranquilo ao entender que "tenemos una plantilla competitiva y amplia y seguro que los que salgan lo van a hacer bien".