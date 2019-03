Tres novos puntos ante o Roldán para un Poio que pelexa polo máis alto (2-0)

Partido entre o Poio Pescamar e o Jimbee Roldán no Municipal da Seca © Diego Torrado Partido entre o Poio Pescamar e o Jimbee Roldán no Municipal da Seca © Diego Torrado Partido entre o Poio Pescamar e o Jimbee Roldán no Municipal da Seca © Diego Torrado

Boa fin de semana do Poio Pescamar que, tras o empate a ceros da pasada xornada ante o Guadalcacín en Cádiz, logrou sumar tres novos puntos nun duelo de titáns contra o Jimbee Roldán. Con todo, a pesar da vitoria, as pontevedresas continuarán, unha semana máis, na cuarta posición ao empatar a puntos coas murcianas pero, sendo derrotadas por estas no partido da primeira volta.

Os primeiros minutos do choque foron unha toma de contacto para ambos os equipos. As visitantes esperando en media pista para establecer as contras e as de Dani Díaz con falta de fluidez na súa pista en todas as facetas do xogo. Cando se atravesaba o ecuador do período inicial, as rojillas comezaron a aumentar a intensidade nas súas accións, con todo, as murcianas non cedían en defensa, impedíndolles crear ocasións de gol antes do descanso.

O comezo da segunda parte, igual que o termo da anterior. As anfitrioas controlaban o balón e as cartageneras optaban por esperar na súa cancha. Pero as primeiras, tirando de orgullo e por medio dunha xogada persoal de Ceci tras unha recuperación, cambiaron a tónica do partido poñéndose por diante no marcador aos dous minutos do regreso dos vestiarios. Pese buscar o empate as visitantes e modificar a súa formulación defensiva, as súas rivais, moito máis cómodas neste tempo, aumentaron a súa renda grazas a un gol de Lidiane a falta de pouco máis de dez minutos para o final. A partir deste momento, as do Roldán puxeron toda a carne no asador e, apostando polo xogo de cinco (tamén obrigadas a iso), pelaron por meterse no partido e reducir a vantaxe. Pero o Poio soubo aguantar e, finalmente, logrou que os tres puntos quedasen na casa.

A próxima semana, as de Dani Díaz viaxarán á Coruña para medirse ao líder da categoría, o Burela. Unha xornada complicada para elas, que loitarán pola vitoria e conseguir, así, o desquite do 2-4 da primeira volta na Seca.

POIO PESCAMAR (2): Silvia; Jessi, Ceci, Ale de Paz, Jenny (quinteto inicial), Cárol, Lidiane, Dany e Irene García.

JIMBEE ROLDÁN (0): Ana Etayo; Beth, Mayte Mateo, Mirian, Clara (quinteto inicial), Alba Gandía, Ángela, Andrea e Tere.

Goles: 1-0 Ceci (22') e 2-0 Lidiane (28').

Árbitros: Rey Hermida e Pérez Rodríguez, que mostraron cartulina amarela a Mirian, Ana Etayo e Beth, do Jimbee Roldán.

Incidencias: Partido correspondiente á vixésima segunda xornada de Primera División, disputado no Municipal de Poio ante ao redor de 500 espectadores.