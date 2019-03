Obxectivo cumprido para o Galaico Sincro no Campionato de España de Natación Artística

Nadadoras do Galaico Sincro que participaron no Campionato de España de Inverno © Club Galaico Sincro

O Club Galaico Sincro participou a pasada fin de semana no Campionato de Inverno Alevín e Infantil de Natación Artística celebrado na localidade catalá de Sabadell.

Fíxoo cumprindo obxectivos, ao alcanzar a clasificación na Primeira División en ambas as dúas categorías.

As nadadoras do club pontevedrés víronse as caras cos grandes equipos do territorio nacional, alcanzando uns meritorios postos quince -de trinta e sete clubs participantes- en categoría alevín e un posto dezaseis -entre corenta- en categoría infantil.

As deportistas do Galaico Sincro que participaron no Nacional foron: Blanca Castro, Lorena Piñeiro, Mercedes Domínguez, Daniela Suarez, Nayeli Expósito, Uxía Pazos, Paula Fernández e Antía Riveiro na categoría alevín, y Lucía Logroño, Almudena García , Andrea Pazos, Sara Villanueva, Paola Piñeiro, Lola Gómez, Sara Fernández, Sara Marescot, Alicia Laredo, Paula Riveiro e María Maquieira na categoría infantil, acompañadas das súas adestradoras María Jesús Refojo e Diana Fernández.

Como premio, as participantes no campionato puideron gozar dunha exhibición da Selección Española Absoluta na que mostraron as rutinas que presentarán nos próximos encontros internacionais.