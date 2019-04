Vitoria moi traballada do Cisne ante o Palma del Río (29-26)

O Cisne, despois do parón de dúas semanas, recibiu ao Palma del Río, nesta ocasión, no Municipal dos Deportes a causa do desenvolvemento do Mundial de Tríatlon. Tras a derrota na última xornada ante o Villa de Aranda en Asturias, os pontevedreses recompuxéronse e sumaron dous importantes puntos, que lles axudan a continuar coa loita por meterse en postos de play-off (para o que aínda deben avantaxar ao Zamora).

Un gol de Casares, desde os 7 metros, inauguraría un marcador que non se movería ata cinco minutos despois. Inicio frío. Ningún dos dous conxuntos conseguía materializar as súas ocasións ou facer excesivo dano.

Por parte dos galegos, foi o pouco acerto de cara a portería o que os penalizou inicialmente e, pola dos cordobeses, o bo facer de Jorge Villamarín (sobre todo, atallando os lanzamentos desde os extremos). Con todo, os segundos lograban adiantarse no ecuador da primeira metade (3-5).

Co paso dos minutos, ambos os equipos conseguiron afinar a súa puntería e aumentar, así, o número de tantos rapidamente. Con todo, os de Jabato, aínda empatando e, mesmo, poñéndose por diante en dúas ocasións, non foron capaces de mantelo, polo que se marcharon ao descanso cunha lixeira desvantaxe no electrónico (12-13).

A segunda parte comezou da mesma forma que terminou a anterior. Aínda que no 10' chegasen as táboas ao marcador (18-18), os locais non lograban atoparse cómodos. O cadro andaluz conseguía marcar o ritmo e manexar, en todo momento, unha pequena marxe de entre 1 e 2 goles. Isto foi grazas, en gran medida, ao seu pivote Julio Morgado (8 tantos), que se convertiu nunha auténtica dor de cabeza para a defensa do Cisne.

A pesar de todo, tirou de orgullo e bo facer. Soubo sobrepoñerse, remontar o choque e adiantarse no tramo definitivo do mesmo. Finalmente, vitoria moi traballada (29-16), que os coloca a tan só dous puntos de meterse na fase de ascenso a División de Honra.

Consulta a acta do Cisne-Palma del Río.