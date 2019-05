O Poio enfría ao final da primeira metade e cae ante o Ourense (1-4)

Derrota do Poio Pescamar ante o Ourense CF © Diego Torrado Derrota do Poio Pescamar ante o Ourense CF © Diego Torrado Derrota do Poio Pescamar ante o Ourense CF © Diego Torrado

Choque directo o que se disputou esta fin de semana entre o Poio Pescamar e o Ourense CF no Municipal da Seca. Con opcións de coarse no primeiras catro posiciones, as pontevedresas recibiron ás súas rivais, que, con todo, despois de derrotalas con autoridade, mantéñense na cuarta praza de Primeira División a falta dunha soa xornada para o final da tempada.

As locais comezaron dominando nos primeiros compases do encontro. Apoiándose nunha defensa forte e na intensidade no plano ofensivo, conseguiron crear diversas ocasións perigosas en transicións, ante un Ourense ao que lle custou meterse no partido. Tanto foi así que, antes de cumprirse os dez minutos de xogo, Ale de Paz coou o primeiro tanto na portería de Vane Barberá, despois dun pase de Daniela.

Nese momento, as visitantes reaccionaron e a partir de aí comezaron a equilibrar o envite, buscando presionar a saída de balón das rojillas. Diversos erros por parte destas últimas acabarían por inclinar a balanza cara ao bando ourensán. Dous goles, o primeiro de Sara Moreno (12'), seguido polo de Chiky (18'), non só igualarían o partido, senón que darían a volta ao mesmo xusto antes do descanso (1-2).

Coa continuación, o Poio tratou de reaxustar as súas tácticas na pista, pero o 1-3, obra de María Estévez (no 25') acabou por frustrar os seus intentos. Con todo perdido, o técnico local optou, de forma temperá, polo xogo de cinco. Desta maneira, lograría varios achegamentos á portería rival, pero sen materializarse no macador e sempre co risco de encaixar un gol á contra a porta baleira. Así ocorreu no último minuto, no que Judit estableceu o definitivo 1-4, que terminaba por entregarlle os tres puntos ás de Ourense.

POIO PESCAMAR (1): Irene Floriani; Jessy, Jenny, Dani Souza, Ale de Paz (quinteto inicial), Antía, Ceci, Irene García e Carolina.

OURENSE CF (4): Vane Barberá; Vera, Judit, Marta, Idoya (quinteto inicial), Chiky, Sara Moreno, Laura Doce, María e Bea Seijas.

Goles: 1-0 Ale de Paz (8'), 1-1 Sara Moreno (12'), 1-2 Chiky (18'), 1-3 María Estévez (25') e 1-4 Judit (40').

Árbitro: Menéndez Martínez, que mostrou cartulina amarela a Jenny e Ceci, do Poio Pescamar, e a Sara Moreno, do Ourense Envialia.

Incidencias: Pavillón Municipal de Poio, ante preto de 550 espectadores.