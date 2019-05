Cita coa historia para o Cisne na fase final do Campionato de España Cadete

Por cuarta vez na historia do Club Cisne Balonmán, un dos seus equipos estará presente nunha fase final do Campionato de España, e aínda por riba coa honra de ser organizador da competición.

O conxunto cadete da entidade pontevedresa repite por segundo ano presencia entre os 8 mellores equipos do país, e faino "moi ilusionados" con lograr un bo resultado.

Non será tarefa sinxela en todo caso superar o oitavo posto conseguido hai un ano, porque "xa chegar aquí é histórico", recoñece o adestrador Óscar Arosa, "pero os rapaces non queren quedar aí", asegura.

O Cisne competirá desde este mércores 29 de maio no Grupo A con o "primeiro, terceiro e cuarto do ano pasado", explica Arosa sobre o nivel da competición, é dicir, contra Ikasa Madrid, FC Barcelona e Ademar León. Ese grupo terá como sede o Centro Galego de Tecnificación Deportiva, mentres que o pavillón da Cidade Infantil de Príncipe Felipe será escenario do Grupo B con Granollers, Zarautz, San Agustín e BM Leganés.

A fase de grupos disputarase ata o venres 31 de maio, clasificándose os dous primeiros de cada grupo para as semifinais do sábado 1 de xuño (CGTD), onde estará en xogo o pase á gran final e a loita polo bronce da matinal do domingo 2 de xuño en Príncipe Felipe.

Os horarios da fase final do Campionato de España Cadete son:

Mércores 29 de maio 18:30 horas. Grupo 1. Ikasa BM Madrid - Ademar (CGTD) 20:30 horas. Grupo 1. Cisne - Barcelona (CGTD) 16:30 horas. Grupo 2. San Agustín - Leganés (P.Felipe) 18:30 horas. Grupo 2. Zarautz - Granollers (P.Felipe)



Xoves 30 de maio 18:30 horas. Grupo 1. Ikasa Madrid - Barcelona (CGTD) 20:30 horas. Grupo 1. Cisne - Ademar (CGTD) 16:30 horas. Grupo 2. Zarautz - Leganés (P.Felipe) 18:30 horas. Grupo 2. Granollers - San Agustín (P.Felipe)



Venres 31 de maio 18:30 horas. Grupo 1. Barcelona - Ademar (CGTD) 20:30 horas. Grupo 2. Cisne - Ikasa Madrid (CGTD) 11:00 horas. Grupo 2. Leganés - Granollers (P.Felipe) 13:00 horas. Grupo 2. San Agustín - Zarautz (P.Felipe)



Sábado 1 de xuño 18:00 horas. 1ª semifinal (CGTD) 20:00 horas. 2ª semifinal (CGTD)