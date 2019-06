O pontevedrés Carlos Álvarez, convocado cos Hispanos Promesas para xogar o Europeo Open

Carlos Álvarez, no partido entre Cisne e Atlético Valladolid do sector nacional cadete © Diego Torrado

Nova cita internacional para o pontevedrés Carlos Álvarez.

O extremo do Club Cisne Balonmán, premiado como mellor xogador do recente Campionato de España Cadete que disputou en Pontevedra co seu equipo, foi convocado pola Selección Española Promesas para participar no Campionato de Europa Open da categoría que se celebrará do 1 ao 5 de xullo en Suecia.

Álvarez foi incluído na lista de 16 xogadores publicada este martes polo seleccionador nacional, Francisco Martí.

A Selección concentrarase o día 27 de xuño ás ordes do técnico valenciano para disputar preparar o torneo no que as Hispanos Promesas terán que enfrontarse a seleccións como Noruega, Xeorxia, Israel, Estonia e Illas Feroe na fase de grupos.

Está previsto que o día 30 de xuño o combinado nacional poña rumbo á cidade sueca de Göteborg para concentrarse alí de fronte ao torneo, no que se estrearán o 1 de xullo ante Xeorxia.

A convocatoria da Hispanos Promesas, na que aparece tamén o lalinense Juan Enrique Lago, compóñena: