Lupe Murillo rexeita ofertas de compra polo Pontevedra "de capital mexicano y argentino"

A melloría económica das últimas tempadas, coa redución da súa débeda, e a situación deportiva, tras abandonar hai uns anos a Terceira División, colocaron ao Pontevedra Club de Fútbol como obxectivo dalgúns grupos investidores.

Así o asegurou a actual presidenta do consello de administración granate, Lupe Murillo, tras revelar que no último ano "he vuelto a tener ofertas de compra", concretamente "de capital mexicano y argentino".

Trátase, segundo explicou, de investidores que "han puesto una patita en uno de los clubes que nos vamos a encontrar este año" na Segunda División B.

"Empezamos a ser un club muy atractivo", defende a dirixente granate, que con todo rexeitou as propostas recibidas porque "el Pontevedra sigue sin estar en venta".

O club pontevedrés si busca capital "que quiera invertir con nosotros para hacernos más grandes", pero reiterou que o club "no está en venta para nadie" e que tentará seguir crecendo nos próximos anos "con lo nuestro".

ACORDO DE VINCULACIÓN OU FILIALIDADE CO RÁPIDO DE BOUZAS

Noutra orde de cousas, o Pontevedra Club de Fútbol valora estes días o achegamento e interese mostrado polo Rápido de Bouzas para pasar a ser un club vinculado á entidade de Pasarón.

"Para nosotros es importante tener un pie en Vigo, es un club con 400 niños en la cantera y tendríamos prioridad", recoñeceu respecto diso Lupe Murillo crendo que se trata dunha posibilidade positiva para o Pontevedra.

Será un asunto en todo caso que "negociaremos en los próximos días", avanzou a presidenta.