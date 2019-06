Miriam Ruiz convértese na terceira fichaxe do Poio Pescamar

Miriam Ruiz visitou A Seca varias veces coa camiseta do Jimbée Roldán © Diego Torrado

O Poio Pescamar segue confeccionando o persoal da próxima tempada e acaba de anunciar a terceira fichaxe do verán. Trátase de Miriam Ruiz, ala-cierre que defendeu durante as seis últimas tempadas a camiseta do Jimbée Roldán. A talentosa xogadora murciana, de 26 anos, chega ao conxunto vermello coa meta de dar un salto de calidade a un persoal que atravesa unha profunda fase de renovación.

Durante a súa estancia no conxunto murciano, Ruiz foi peza crave nos éxitos do equipo que levantou o título de liga hai dúas tempadas e que o curso pasado proclamouse campión de Europa. A xogadora deixou unha pegada indeleble no club, foi a terceira máxima anotadora do equipo na última tempada con trece tantos e a noticia da súa marcha conmocionou aos seguidores do equipo, que lle desexan a mellor das sortes na súa nova aventura.

BAJA | Después de 6 temporadas y de dejar una huella imborrable, Mirian Ruiz (@mirianxica_5) no continuará la próxima temporada en el Club. Le deseamos los mayores éxitos en su nueva etapa. Gracias Mirian. pic.twitter.com/B50NR7GGtO — Jimbee Roldan FSF (@RoldanFSF) 21 de junio de 2019



Na súa nova etapa, Miriam Ruiz compartirá vestiario con Andrea Feijoo e Caridade García, as dúas fichaxes que ata agora fixera oficial o cadro conserveiro. No referente ás renovacións, o club que dirixe Juanjo García pechou a continuidade de Silvia Aguete, Antía Pérez, Carol Agulla, Daniella Sousa e Iria Saeta.