O Supermercados Froiz acaba segundo na Volta a Zamora

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz pechou a súa participación na Volta a Zamora no segundo posto da clasificación xeral por equipos. A vitoria foi para o Lizarte e o seu corredor Iván Moreno foi o vencedor no ranking individual, no que o alimenticio Martín Lestido, o mellor do seu equipo, terminou cuarto a un minuto e catorce segundos do líder.

Na última etapa, o conxunto que dirixe Evaristo Portela tivo na súa man o triunfo de etapa. O subcampión de España, Jesús Arozamena escapouse na escalada do último porto de montaña pero no descenso o grupo de perseguidores conseguiu darlle caza. A vitoria decidiuse ao sprint e o alimenticio tivo que conformarse co sexto posto.

O conxunto pontevedrés tratou de romper a carreira desde o comezo pero o trazado non se axustaba ao estilo do Froiz posto que as subidas eran moi curtas e sen terreo para abrir diferenzas decisivas.