O pontevedrés Joaquín Iglesias consegue a prata no K-2 júnior do Europeo de Piragüismo Maratón

Segunda xornada do Campionato de Europa de Piragüismo Maratón en Decize, Francia, e segunda medalla para a delegación pontevedresa.

Se no debut foi o grovense Tono Campos o que subiu ao segundo chanzo do podio, este venres emuloulle Joaquín Iglesias (Piragüismo Verducido) no K-2 de idade júnior.

O deportista pontevedrés, acompañado por Alejandro Moreno, logrou un gran éxito internacional ao finalizar en segunda posición tras 1 hora, 35 minutos e 53 segundos de esforzo.

Só lles superou a tripulación danesa composta por Noah Pedersen e Silas Runholm, que lles avantaxou en 17.83 segundos no duelo pola medalla de ouro.

Máis lonxe, a máis dun minuto dos españois, chegaron os húngaros Benedek Szegvari e Adam Kiss para levar a terceira posición coa consecuente medalla de bronce.

O Europeo de Maratón terá continuidade este sábado 27 de xullo coas probas individuais absolutas nas que competirán Jenifer Casal (EP Ciudad de Pontevedra), Tono Campos e Diego Romero (Breogán do Grove), todos eles na modalidade de canoa, mentres que o domingo será quenda das modalidades dobres con Óscar Graña xunto a Jose Sánchez (Kaiak Tudense), ademais de Campos e Romero, e con Tania Álvarez (Breogán do Grove) no K-2 xunto á lucense Tania Fernández.