Praga, novo capítulo no gafe de Pablo Dapena coas súas viaxes

Din que aínda que non se crea nas meigas 'habelas hailas'. Que llo digan a Pablo Dapena e aos seus xa habituais problemas á hora de desprazarse ás competicións. O último capítulo do seu particular gafe tivo lugar esta fin de semana despois de competir no Challenge de Praga, no que conseguiu un meritorio terceiro posto superando os problemas físicos sufridos na última semana, cunha lesión no nocello e unha caída en bicicleta mentres adestraba.

Dapena, tras unha sufrida e traballada carreira, dirixiuse ao aeroporto da capital checa para regresar a casa vía Madrid, pero o voo Iberia que lle tiña que desprazar a Barajas non chegou a saír de aeroporto por "problemas hidráulicos", segundo sinalaba o triatleta nas súas primeiras queixas respecto diso en redes sociais, onde o tomaba con certo humor preguntándose "¿llegaré? Hagan sus apuestas".

Problemas hidráulicos en el @Iberia Praga - Madrid...19.40 Madrid - Vigo...llevamos retraso de 34'

Llegaré?? Hagan sus apuestas...#ElGafeContinua — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) July 28, 2019

O deportista pontevedrés, actual subcampión do Mundo de longa distancia, queixouse da falta de información da aerolínea, con "180 personas sin saber nada. Sin info, sin transfer, sin sitio para pasar la noche", ao que seguiu outra actualización na que criticaba "que me lo tengan que decir los pilotos de tú a tú y no haya ningún tipo de información del aeropuerto clama al cielo".

Esta es la situación...casi 180 personas sin saber nada, sin ninguna información.

Seguimos esperando @Iberia

Sin info, sin transfer, sin sitio para pasar la noche. pic.twitter.com/nm5LdRLoca — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) July 28, 2019

Pues...Noche en Praga...

Que me lo tengan que decir los pilotos de tú a tú y no haya ningún tipo de información del aeropuerto clama al cielo. — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) July 28, 2019

Y ahora a buscarse la vida donde sea...esto es increíble, una auténtica pesadilla...@Iberia ni se preocupa por alojamiento, ni nada se lava las manos...y ale! Que verguenza! pic.twitter.com/jdxLntZVJG — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) July 28, 2019

Obrigado a pasar a noite en Praga, Pablo Dapena iniciou este luns á primeira hora o seu regreso, que se nada se torce completarase chegando a Vigo ao redor das 23:20 horas da noite.

O curioso do caso é que nesta mesma carreira, o Challenge Praga, pero hai un ano, cando finalizou segundo tras Javi Gómez Noya, Dapena xa tivo problemas coa viaxe de ida, no que lle perderon a bicicleta, unha situación que tamén lle ocorreu en Dinamarca a poucos días de competir nun Mundial que finalmente gañaría e tras o que lle perderon a súa equipaxe, medalla incluída, durante varios días.