O cisneísta Álvaro Preciado destaca no mundial xuvenil

A selección española está a disputar estes días en Macedonia do Norte o campionato do mundo de categoría xuvenil. O combinado que dirixe Alberto Suárez disputa este luns o último encontro da fase de grupos co pase á seguinte rolda xa nas súas mans. Un dos xogadores máis destacados da Selección está a ser o xogador do Cisne, Álvaro Preciado.

O lateral esquerdo do conxunto pontevedrés está a destaparse como unha peza fundamental no xogo de España. No primeiro encontro do campionato, no que derrotaron a Arabia Saudita, Prezado foi un dos máximos goleadores do equipo. A súa cota anotadora reduciuse lixeiramente no segundo partido da fase de grupos no que empataron con Noruega, pero no seguinte duelo ante Eslovenia volveu ratificarse como un dos máximos goleadores do equipo, o mesmo que no último partido contra Chile.

O xogador do Cisne acumula once tantos nos catro partidos disputados ata o momento.