O Teucro elimina ao Embutidos Lalinenses e se verá co Cisne nas semifinais da Copa Galicia

O Teucro cumpriu co esperado este martes e superou a domicilio ao Embutidos Lalinenses por un axustado 29-31 nos cuartos de final da Copa Galicia. Os de Luís Montes están xa en semifinais, onde lles espera un esixente derbi pontevedrés diante do Cisne.

O encontro comezou cun emotivo minuto de silencio en recordo do exentrenador teucrista Julio Latexes, falecido este martes aos 68 anos. Co partido en marcha, a igualdade foi a tónica dominante da primeira parte, na que o conxunto local conseguiu poñer en aprietos aos teucristas. De feito, o cadro pontevedrés non logrou abrir unha mínima vantaxe no marcador ata pasado o minuto 25 do primeiro tempo.

Foi na segunda metade cando o conxunto azul mostrou a superioridade que se lle presupoñía por competir nunha categoría superior. Os de Montes apertaron o acelerador e en menos dun cuarto de hora deixaron a eliminatoria sentenciada. Con todo, un bajon anotador dos visitantes no últimos dez minutos de partido permitiu aos locais volver meterse no partido, aínda que finalmente non lograron a remontada e foi o Teucro o que se fixo co pase a semifinais.