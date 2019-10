Luismi prepara a visita do Xetafe B "sen marxe de erro"

Charla entre Roberto Feáns e Luismi en Cerponzóns tras a derrota ante o Atlético B © PontevedraViva Luismi, no adestramento do Pontevedra en Pasarón © Cristina Saiz Rolda de prensa de Luismi Areda en Pasarón © PontevedraViva

Sopran ventos de partido decisivo en Pasarón. As dúas derrotas consecutivas sufridas polo equipo nas dúas últimas xornadas deixaron pegada na afección e tamén no vestiario. O propio adestrador granate, Luismi Areda, recoñeceu este mércores para a visita do Xetafe B este domingo que só vale a vitoria. "Non é por que sexa o pechacancelas. É que agora xa non se pode fallar. É por nosotos. Temos que gañar, recuperar sensacións en casa ante a nosa afección e volvernos a facer fortes en Pasaron. Vimos de dúas derrotas e a marxe de erro non existe", recoñeceu o preparador.

Admite o técnico que as derrotas fixeron efecto na confianza do persoal. "O golpe hai que ir asimilándoo e pensando xa no seguinte partido. Xa fixemos autocrítica, vimos os erros, onde nos equivocamos", detallou. Sobre os dous últimos partidos, sostén Luismi que fronte ao Atlético B "o equipo viuse superado e baixou os brazos", mentres que contra o Real Madrid Castilla foi capaz de sobrepoñerse a un mal inicio e pelexou por puntuar. "Demos outra imaxe de equipo máis atrevido. O plan era darlle o balón ao Castela, estar ben posicionados en campo propio, roubar e saír á contra para facerlles dano. É o que fai o 99 % dos equipos cando xogan fóra. O plan non saíu ben e tivemos que cambialo desde o banco", explica Areda.

Os problemas que está a ter a escuadra lerezana nos inicios de partido foi no que se centrou o traballo do corpo técnico durante esta semana. "Encaixar tan pronto condiciona o resto do partido. Temos que mellorar, o equipo ten que ser máis sólidos e estar más concentrado sobre todo neses momentos iniciais. Temos que prestarlle moitísima máis atención", recalca o preparador vigués.

Poñer solución a estes erros de concentración espera o técnico que sexa o primeiro paso para endereitar o rumbo da nave granate. Os plantexamentos do corpo técnico ante os duelos fóra de casa ou o nivel do plantel con respecto a outros equipos considera Luismi que non teñen tanta influencia como os malos arranques. "En Oviedo quedamos con dous xogadores menos, metémonos/metémosnos atrás defendendo e gañamos o partido, cada partido é un mundo. En Pasarón a proposta vai ser outra distinta", argumenta o adestrador. Sobre o segundo asunto, afirma que "estamos para competir porque, quitando o día do Atlético B, o equipo deu boa imaxe e competiu. A nosa intencion é competir contra todos os rivais, non só cos de arriba, é o que che fará estar nas posicións altas".

Despois destas dúas derrotas consecutivas, a relación entre o adestrador e a dirección deportiva permanece invariable. "Falei con Feáns como sempre, comentamos como foi o partido, pero só sobre o partido, nada máis", respondeu o vigués ao ser cuestionado sobre se mantivo algunha reunión extraordinaria coa directiva para analizar a marcha do equipo. Luismi non sente cuestionado e o único no que está centrado é no traballo diario para mellorar o nivel dos seus xogadores. "Estou tranquilo. A única solución para saír de situacións adversas é o traballo, non coñezo outra solución. Traballar máis e recuperar aos futbolistas animicamente. As derrotas xa doen bastante como para seguir castigándome", declarou.

Acerca do rendemento do equipo, admite o técnico que os seus xogadores non están a render ao máximo nivel. "Sempre se pode mellorar, cando perdes está claro que non o estás dando todo. Non porque non queiras, senón porque as cousas non saen. Temos que mellorar de forma individual para que no colectivo véxase reflectido", dixo. Ademais fuxiu dos tópicos da presión e a ansiedade de fronte ao próximo partido. "Xa somos maiorciños, somos conscientes de que vimos de dúas derrotas e necesitamos gañar", sentenciou

NAVEIRA

Unha das demarcacións que máis problemas está a dar ao equipo durante este inicio de liga é o lateral esquerdo. Ante os problemas de adaptación á categoría de Álvaro Naveira, lateral esquerdo sub 23 procedente do Compostela que chegou para suplir a marcha de David Castro a Mestalla, Luismi optou por atrasar a Álex González á liña defensiva. "Xogar con Álex aí dános unhas cousas e quítanos outras. Estou contento con el a pesar de que non é o seu posicion natural", volveu dicir o adestrador.

Con todo, abriu a porta a un posible regreso do novo lateral ás aliñacións, o que liberaría a González desas obrigacións defensivas que limitan as súas aparicións en ataque. "Naveira non é que estea verde. Vén de Terceira e dar o salto a Segunda B ten un proceso. A diferenza entre categorías márcana os ritmos e ten que collelo. Non é o mesmo ter en fronte rivais de Terceira que os da calidade e o talento de Segunda B. Está nese proceso", explicou o preparador.

Sobre a posibilidade de ocupar a ficha de Javi López, a normativa dá un mes de prazo para ocupar a ficha que deixa libre un xogador cunha baixa de longa duración por lesión, o adestrador afirma estar centrado agora noutros asuntos máis urxentes. "Hai posibilidade de ocupar a súa ficha, pero eu nin o valorei. Teño que centrarme nos xogadores que teño e tentar que dean o mellor para poder reverter a situación", concluíu.