O Teucro suma unha nova vitoria a costa do Sarriá, equipo revelación esta tempada (28-23)

Partido entre Teucro e Sarriá no Pavillón Municipal © Diego Torrado

O Teucro recibiu esta fin de semana ao Sarriá, un dos equipos revelación desta tempada, que nada puido facer ante un poderoso Teucro que chegou a conseguir unha diferenza de 6 tantos na segunda metade.

O partido comezou con poucos tantos nos primeiros 7 minutos onde só tres lanzamentos alcanzaron a rede de ambos os conxuntos (2-1). Co Sarriá competíndolle 'de ti a ti' ao Teucro e demostrando un gran poderío defensivo, a superioridade dos locais empezou a aflorar aos poucos. Dous tantos de Cisneros poñían unha diferenza de tres tantos no luminoso (4-1) que aos poucos se viu reducida polo equipo visitante que alcanzou a igualada cando se cumprían os primeiros 15 minutos de partido (8-8).

Co Teucro durmido, os visitantes adiantáronse no marcador por primeira vez no partido (11-12) pero os de Luís Montes souberon reaccionar e volvéronse a adiantar con tantos de Andrés Torres e de Moyano (13-12), pero a falta de 20 segundos para que finalizasen os primeiros 30 minutos, o Sarriá empatou o encontro (13-13).

Tras o descanso, os primeiros 5 minutos mantiveron a tónica da igualdade pero unha exclusión nas filas visitantes, provocaron que o Teucro lle dera a volta ao partido con tantos de Moyano (8 goles), Poveda e Iván Rodríguez (4 goles cada un). Co 19-15 no marcador, cumpríanse os 10 minutos da segunda metade.

Os de Pontevedra mostrábanse superiores mentres que ao Sarriá tentaba recortar distancias que de pouco servíanlle (19-17) xa que o Teucro volvía distanciarse ata alcanzar a maior diferenza do encontro (23-19).

Con 6 goles de diferenza e a falta de 8 minutos para que soase a bucina, o Sarriá nada puido facer para darlle a volta ao partido a pesar de pelexar ata o último minuto.

Con esta vitoria por 28-23 o Teucro colócase colíder co Cisne, ambos con 8 puntos e seguidos polo Torrelavega e o Villa de Aranda, ambos con 7.

Consulta a acta do partido entre Teucro- Sarriá na seguinte ligazón.