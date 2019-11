Aarón González prepara o seu regreso á Selección Española cun triunfo no País Vasco

Aarón González despois do combate no País Vasco coa selección galega © Team Thunder Aarón González despois do combate no País Vasco coa selección galega © Team Thunder

O boxeador marinense, Aarón González, representou esta fin de semana á selección galega nun enfrontamento contra o combinado vasco que se decantou en favor da selección de Euskadi, que conseguiu cinco vitorias, mentres que o equipo galego quedou en catro.

Unha das vitorias coas que o equipo galego regresou a casa levou a firma do púxil do Team Thunder. González foi o encargado de pechar o evento cun combate fronte a Ander González, ao que bateu despois de tres asaltos co voto unánime de todos os xuíces.

O marinense impuxo un ritmo moi alto ao combate desde o primeiro asalto no que a mobilidade e efectividade do galego resultaron diferenciais. No segundo, González recibiu un desafortunado cabezazo que condicionou o seu rendemento, pero aínda así soubo encadear varios golpes precisos facendo que o seu rival limitásese unicamente a buscar contraataques. No asalto final, o do Team Thunder volveu exhibir a súa fortaleza física para sentenciar o combate e dar o cuarto punto á selección galega.

A súa participación neste duelo autonómico, sérvelle a Aarón González como preparación para o combate, representando ao equipo español, contra a selección de Austria prevista para o 23 de novembro.

Ademais da vitoria de González, os outros tres puntos que asinou Galicia no seu duelo contra Euskadi foron obra do actual campión galego, Charly López; o vigués Mario Pascual e o púxil de Salceda, David Álvarez. Pola contra, Abdul Maon, Kike García, Lucía Rogel, Erik Saúl e Luís Arturo Piza acabaron cedendo nos seus duelos particulares.