A Terceira División galega terá dorsais fixos e convocatorias de 18 xogadores a próxima tempada

A sede pontevedresa da Real Federación Galega de Fútbol foi escenario este martes da comisión de Terceira División, na que se aprobaron cambios rechamantes na competición para a próxima tempada.

Así, tal e como confirma a federación autonómica, deuse o visto e prace definitivo para implantar no curso 20/21 os dorsais fixos nas camisetas e a ampliación a 18 xogadores das convocatorias dos partidos, en lugar dos 16 actuais.

No asunto das convocatorias para os partidos, séguese desta forma á Segunda División B, que aprobou a medida en cursos precedentes, pero trátase dunha medida que non será de obrigado cumprimento para os clubs.

Ademais informouse da obrigatoriedade de lucir na camiseta o anagrama oficial de categoría da Real Federación Española de Fútbol (RFEF), prohibiendose a estampaxe nas camisetas de logotipos doutras asociacións futbolísticas.

A orde do día completouse coa análise da nova Copa do Rei e da necesidade de cumprir coas condicións mínimas esixidas pola RFEF para evitar que os equipos non poidan xogar nos seus campos, como lle pasou esta tempada ao Bergantiños, e tamén se informou da primeira transferencia das axudas correspondentes ao programa Impulso 23.

Segundo avanzou a Federación Galega, na próxima reunión da comisión de Terceira División presentarase unha proposta de calendario, adaptado ao novo formato de Copa, para que sexa aprobado polos clubs.