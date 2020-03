O Centro Galego de Tecnificación Deportiva suspende a súa actividade e pecha a residencia polo coronavirus

Os centros deportivos de alto rendemento tampouco son alleos ao coronavirus. Despois do peche da residencia Blume de Madrid e do Car de San Cugat en Barcelona, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra toma o mesmo camiño. A Xunta acordou a última hora do xoves o peche deste centro durante o próximos catorce días para conter o avance do coronavirus.

A decisión do goberno autonómico supón o peche das instalacións deportivas nas que numerosos deportistas preparan o seu asalto aos Xogos Olímpicos de Tokio deste verán, así como a residencia na que se forman e conviven centos de mozos deportistas chegados de todos os recunchos de Galicia e doutras cidades españolas que agora deben regresar ás súas casas.

Nun comunicado, a Xunta explica que o obxectivo desta medida céntrase en "minimizar os prexuízos e riscos de clubs, deportistas e espectadores".