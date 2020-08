Os descartes do Pontevedra atopan equipo

Edu Sousa, nun adestramento do Pontevedra en Pasarón © Mónica Patxot Pedro Vázquez lamenta unha ocasión perdida no partido entre Pontevedra e Unionistas en Pasarón © Diego Torrado Nacho López e Churre, no partido entre Pontevedra e Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado

En dúas semanas frenéticas o Pontevedra fixo oficial a saída de nove futbolistas que defenderon a camiseta granate o pasado curso, así como a chegada de oito novos reforzos e a continuidade doutros oito xogadores. Co inicio da competición, a volta aos adestramentos e a decisión de Álvaro Bustos sobre o seu futuro no aire, os movementos detivéronse nas oficinas de Pasarón, desde onde seguen peiteando o mercado para reforzar as áreas máis débiles do plantel.

Mentres tanto, os descartes do primeiro equipo, entre os que se atopaba o núcleo duro do vestiario durante as últimas tempadas, foron atopando acomodo en novos equipos.

Dos primeiros en resolver o seu futuro foi o excapitán Edu Sousa, que se atopa xa adestrando baixo a disciplina do Talavera. Mesmo destino no que recalou o dianteiro Adighibe despois de chegar a un acordo coa directiva granate para a rescisión do seu contrato. Alí reencontraranse cun vello coñecido da inchada pontevedresa, David Añón que cambiou o Coruxo pola cidade toledana.

Ao barrio vigués regresará Pedro Vázquez. Despois de dúas tempadas no conxunto de Pasarón, o extremo vigués regresa á que foi a súa casa durante as cinco tempadas anteriores.

El @CoruxoFCoficial incorpora a Pedro Vázquez, está será su segunda etapa en el Club de O Vao donde ya estuvo durante cinco temporadas. Un gran noticia la vuelta de un coruxista que regresa a su casa

!! Bienvenido otra vez Pedro !!!

https://t.co/DxMDq5lYOZ pic.twitter.com/DkefjBbV8d — Coruxo FC (@CoruxoFCoficial) August 13, 2020

Na categoría de bronce competirá tamén Nacho López que asinou esta semana polo Salamanca, que prepara un ambicioso proxecto para tratar de coarse o próximo ano na Segunda B Prol.

Un chanzo competitivo baixou Álex Fernández, que esta semana fixo oficial a súa fichaxe polo Arenteiro para compartir vestiario co seu excompañero no Pontevedra, Javi Pazos. Tamén Brian Xaén xogará o próximo curso en Terceira División, farao nas filas do Real Ávila.