Celia Cerviño viaxa a Marbella coa meta de coarse no cadro final e resarcirse da súa última competición

A tenista pontevedresa Celia Cerviño retoma esta fin de semana a actividade deportiva en Marbella co obxectivo de repoñerse dunha mala actuación en Oeiras hai unha semana por problemas físicos despois dunha dura semana de adestramento en Pontevedra.

Coas pilas cargadas, a prometedora deportista participará no ITF de 25.000 dólares de Marbella que se disputa en pistas de terra batida. A número 1 do tenis galego viaxa este venres á localidade costasoleña onde debutará o domingo, aínda sen rival nin horario á espera de que a organización configure os cadros. Será na fase previa do torneo, co obxectivo claro de acceder ao cadro final e chegar o máis lonxe posible.

Tras a semana marbellí, Cerviño volverá desprazarse a Portugal para disputar o torneo de Figueira dá Foz, tamén de 25.000 dólares. Logo, a falta aínda de confirmación oficial, competirá noutros dous campionatos similares que se celebrarán en Porto.