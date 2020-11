Verducido estrea o novo curso do piragüismo cun masivo trofeo internacional de media maratón

VI Trofeo Internacional Rías Baixas de piragüismo no embalse do Pontillón do Castro © Cristina Saiz VI Trofeo Internacional Rías Baixas de piragüismo no embalse do Pontillón do Castro © Cristina Saiz

A nova tempada competitiva de piragüismo levanta o pano no complexo deportivo David Cal no que máis de douscentos padeeiros de 41 clubs disputáronse a sexta edición do trofeo internacional Rías Baixas en distancia de media maratón. Divididos en tres categorías, sub 23, sénior e máster; os participantes tiveron que completar un percorrido de 12.000 metros, nas augas do encoro do Pontillón do Castro de Verducido. Iván Alonso e Carmen Villar foron os máis rápidos a bordo do kaiak; mentres que en canoa, Noel Domínguez e Jenifer Casal foron os mellores.

Por categorías, o podio da regata sénior masculina de kaiak quedou composto por Iván Alonso, Javier López e Jaime Sobrado. Mentres que o caixón sub 23 ocupárono Joaquín Iglesias, Adrián Prada e David dá Rocha. En categoría máster, o vencedor foi Antonio Polo.

O kaiak sénior feminino estivo dominado pola pontevedresa Raquel Rodríguez, seguida de Rocío Pazos e Tania Álvarez. Con todo, foron máis rápidas as padeeiras de categoría sub 23, encabezadas por Carmen Villar, Lúa Cubiella e Celia Durán. María do Palacio foi a mellor en categoría máster.

Sobre a canoa masculina, o sénior Noel Domínguez foi o máis rápido, seguido por Jose Luís Bouza e Fernando Busto. No podio sub 23 formaron Manuel Fontán, segundo mellor marca da modalidade; Diego Domínguez e Yoel Becerra. En categoría máster gañou Jesús Pérez Rial.

No cadro feminino, a sçenior pontevedresa Jenifer Casal dominou a regata seguida de Carla Sieiro. No nivel sub 23 as tres mellores foron Lucía Graña, Anna Gorinsky e Claudia Couto.

Por equipos, o número de vitorias non puido estar máis igualado. Só o Olívico e o Ciudad de Pontevedra conseguiron que dous dos seus padeeiros subíranse todo o máis alto do caixón. Breogán, Verducido, ou Muiño, As Pontes, Aldán, Portonovo ou Tudense saborearon tamén os meles da vitoria.