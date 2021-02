A Selección Española volve confiar na portería do Poio Pescamar para os amigables fronte a Brasil

Xusto o día en que o Poio Pescamar empeza a recuperar a normalidade superado o gromo de Covid que afectou o plantel e obrigou a aprazar ata tres xornadas de liga, o conxunto conserveiro recibiu unha boa nova por parte da Real Federación Española de Fútbol.

Esa noticia é a convocatoria das úas dúas gardametas, Silvia Aguete e Caridad García, para a dobre cita amigable que a Selección Española Absoluta afrontará en febreiro ante o combinado nacional de Brasil.

Desta forma Silvia, que nos últimos meses ausentouse das convocatorias da seleccionadora Claudia Pons, regresa á lista superados os seus problemas físicos e únese á súa compañeira no Poio, unha Caridad que vén de ser nomeada a cuarta mellor porteira do mundo.

Ambas, xunto á pontevedresa Jenny Lores, do Ourense Envialia, formarán parte do equipo español que se concentrará do 7 ao 11 de febreiro, é dicir, tras a próxima xornada de liga. Os partidos amigables terán lugar na Ciudad del Fútbol de Las Rozas os días 9 e 10.

OFICIAL | Estas son las jugadoras convocadas por Clàudia Pons para el doble duelo ante Brasil.



Los dos encuentros amistosos se jugarán en la Ciudad del Fútbol los días 9 y 10 de febrero.



https://t.co/3yhKnDLtHq pic.twitter.com/Ww9AZ9Rkxk — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) February 1, 2021

Con este xute de optimismo, as vermellas retoman esta semana os adestramentos para preparar o seu regreso á competición, pendentes de buscar data para os encontros aprazados e co partido de liga contra o Viaxes Amarelle no horizonte, estando previsto para o sábado 6 de febreiro na Seca.