Luisito está de volta: "Hai que pelexar cada balón como se fose o último"

Luisito está de volta en Pasarón. O técnico de Teo volveu presentarse este luns en Pasarón como novo adestrador do Pontevedra. E fíxoo acompañado pola presidenta, Lupe Murillo, e desbordante de ilusión ante un reto ao que non lle ten medo. O preparador, que chega en solitario sen os seus axudantes habituais Pepe Rico e Roberto Valdés, firma ata final de tempada. Aínda que ningunha das dúas partes pecha a porta á continuidade. " Luisito e eu adoitámonos entender", declarou a mandataria.

Murillo puntualizou tamén que o que dirixira ao Pontevedra entre 2014 e 2017 foi a súa primeira opción e que o acordo se pechou esta mañá de luns. Antes de ceder a palabra a Luisito, recoñeceu estar "encantada de que volva a casa. Pelexámonos sempre pero tamén nos quixemos moito e é importante que estea aquí de novo porque creo que aínda tiña algo máis que darnos cando se foi naquel momento".

Despois de confesar estar "contento por estar onde quería estar", Luisito atendeu as preguntas dos medios de comunicación acerca dos obxectivos do equipo, o seu estilo de xogo e traballo ou as opcións de volver engancharse á pelexa polos tres primeiros postos da táboa.

ACABAR ENTRE OS TRES PRIMEIROS

"Sei que é un reto dificil, complicado. Pero eu medo só lle teño á morte. E non á miña", dixo o preparador antes de recoñecer que "hai marxe o que non hai é tempo. Estamos todos equipos apelotonados. Se gañamos tres partidos de seis estamos ahí enganchados. O futbol e crer, crer, crer; e traballo, traballo e confiar no que un fai".

O PRIMEIRO A SOLUCIONAR

Do mesmo xeito que a presidenta, Luisito está convencido que o factor mental será fundamental para obrar a remontada. "Quédame un día para poder traballar porque o mércores hai partido e teño que tratar de chegar á mente do futbolista porque agora mesmo é o máis importante. O futbolista tense que dar conta que defender este escudo non é defender calquera escudo. Hai que apartarse da presión e nun campo tan grande como este hai que xogar", sinalou admitindo que os xogadores poidan estar "bloqueados".

Aínda así, o técnico fai un chamamento á calma e ao máximo esforzo."Se saes coa presión de que tes que gañar, non es capaz. Hai que pelexar cada balón como se fose o último se queremos estar enganchados".

IDEA DE XOGO

O novo adestrador esperará a ver que poden ofrecer os seus futbolistas antes de fixar un sistema ou unha idea de xogo. "Adaptareime aos futbolistas para tratar de sacarlle o rendemento xa porque só teño un día. O mércores hai que gañar como sexa", remarca.

Aínda que só adestrou en Pasarón a un dos integrantes do actual plantel, Luisito coñece ben ao vestiario. "O plantel coñézoo", afirma antes de avisar que "teñen que adaptarse o máis rapidamente posible, igual que eu as súas características". Con todo, deixou claro o de Teo que todos os xogadores comezan desde cero. "Do que fixeron ata agora non vai sair unha mala palabra miña para nadie. Agora teñen que adaptarse o máis rapidamente posible á min e eu as características deles", asegurou.

O PONTEVEDRA, UN TRANSATLÁNTICO?

Na súa primeira etapa, Luisito non se cansaba de repetir que o seu equipo era capaz de competir cara a cara con clubs con moito maior orzamento que o seu Pontevedra. Agora é o equipo de Pasarón un dos máis poderosos da categoría, pero o técnico mantén a súa postura. "O Pontevedra é un trastlántico, pero hai dez. Mirade quen está de último. Ao ser unha liga tan curta é moi complicado, gañas un partido e subes e perdes dous e estás na miseria".

No plano estritamente deportivo, o preparador asegra que "eu son dos que pensa que como se adestra xógase. Temos que adestrar a un ritmo moi alto para xogar a un ritmo moi alto. Por moita calidade que teñas, como non sexas un atleta o futbolista non ten nada que facer", puntualiza.

GUIJUELO

Ambos os equipos estrearán adestrador este mércores, pero para Luisito, os visitantes parten cunha lixeira vantaxe."É unha vantaxe para min e tamén para el porque somos novos os dous. Máis vantaxe ten él porque me coñece máis e ten futbolistas aos que adestrei. El ten máis datos de min. Pero o máis importante para min son os futbolistas do Pontevedra, teñen que recuperar a mellor versión todos", insiste.

SEN PÚBLICO

Admite o novo técnico do Pontevedra que botará de menos á súa afección. "Voume sentir un pouco orfo, pero a todo hai que aclimatarse", confesa. Sen querer cuestionar a normativa sanitaria, critica o preparador que en campos como o Helmántico si estea permitida a entrada de espectadores e noutros como Pasarón, non. "Aínda que fose separados, poderían entrar 2.000. Pero está así estipulado e non vou ser eu quen cuestione iso coa que está caendo", sostén.

PARTIDO A PARTIDO

O obxectivo marcado polo club a principio de tempada era innegociable. O Pontevedra tiña que estar entre os tres primeiros. Agora, a seis partidos de terminar a primeira fase e afundidos en zona de pelexar por non descender, Luisito foxe de grandes metas."O obxectivo o teño moi claro. O mércores, o Guijuelo. E despois, ir a Salamanca, e despois vén o Compostela. Pensar máis alá que non sexa o mércores sería o primeiro erro. E non o vou cometer", rematou.

NEGOCIACIÓN

Alcanzar un acordo para asinar este contrato foi sinxelo por ambas as partes. "Para min o Pontevedra é un dos equipos ao que me custaría moito dicirlle que non. Para min é como un irmán maior. E hai equipos que están feitos para adestradores e adestradores para equipos", concluíu.