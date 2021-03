Un punto de seis no seu debut ligueiro para o TM Monte Porreiro, que será o anfitrión da próxima xornada

A primeira concentración da máxima categoría do tenis de mesa nacional masculina tivo lugar a pasada fin de semana na localidade Lles Borges Blanques (Lleida). No grupo 2 da competición, no que está encadrado o TM Monte Porreiro, o ASISA Borges Vall é o primeiro líder único da liga despois de gañar os partidos correspondentes a tres xornadas.

O Visit Pontevedra, que só puido lograr un empate co San Sebastián de los Reyes e sufriu sendas derrotas fronte ao líder e ao Arteal Santiago, conclúe esta primeira fin de semana de competición na cuarta praza cun punto colleitado.

Máis acertados esperan estar a última fin de semana de marzo, cando os pontevedreses exercerán de anfitrións ao acoller no pavillón de Príncipe Felipe partidos correspondentes á xornada 4, 5 e 6, nas que o cadro da capital recibirá ao Covirán Huétor Vega e ao Servizos Hispalis. Os outros equipos que visitarán a Boa Vila son ADTM Leganés e San Sebastián de los Reyes.

Polas condicións sanitarias, a organización determinou que este ano a competición dispútese por concentracións nas sedes de cada un dos equipos competidores, de modo que durante toda unha fin de semana dispútanse partidos correspondentes a diferentes xornadas.