O TM Monte Porreiro triunfa no Malov Galicia Másters

Noelia Santiago e Mariña García no MalovTM Galicia Másters © TM Monte Porreiro

O Tenis de Mesa Monte Porreiro segue sumando éxitos. O último foi este sábado no Malov TM Galicia Másters, onde Martín Betancor e Nico Galvano accederon á final masculina, e Noelia Santiago e Mariña Trelles á semifinal feminina.

O torneo, organizado polo Club Oroso TM, reuniu ás mellores raquetas de tenis de mesa nacionais e estranxeiras, entre os que se atopaban os xogadores do equipo pontevedrés.

Na fase masculina os xogadores arxentinos do Monte Porreiro proclamáronse primeiros do grupo A e B, accedendo á final do torneo na que Betancor venceu Galvano, proclamándose campión do torneo.

Pola súa banda, Noelia Santiago e Mariña García pasaron á semifinal na que caeron ante a rusa Viktoria Levedeba e o chilena Cristal Meneses respectivamente.

Aí non quedaron os triunfos do club pontevedrés, senón que a xogadora infantil de primeiro ano, Mariña, venceu por unha axustado 3-2 á considerada a mellor xogadora de España de tenis de mesa en idade infantil, Sofía Couce, do Narón. Ademais, a outra xogador infantil, Laura Forte, gañou á alevín Miao Chen, do Club do Mar de San Amaro.

Este domingo tamén se disputa Narón o Campionato Gallego benxamín e xuvenil e este luns, 17 de maio, o Campionato Galego Sénior e Veterano onde o Monte Porreiro terá unha ampla representación.