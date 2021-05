O selectivo júnior e sub-23 en Verducido outorga as primeiras prazas para Europeo e Mundial ao piragüismo pontevedrés

A pista de piragüismo David Cal no encoro pontevedrés de Pontillón do Castro, en Verducido, acolle desde este xoves un control selectivo nacional sobre as distancias de 500 e 200 metros para deportistas júnior e sub-23.

A cita, previa á Copa de España prevista no mesmo lugar para a fin de semana, serve para conformar a Selección Española que acudirá ao próximo Campionato de Europa Júnior e Sub-23 que se disputará en Poznan (Polonia) do 24 ao 27 de xuño e ao Campionato do Mundo das mesmas categorías previsto do 3 ao 6 do próximo mes de setembro en Montemor (Portugal).

Alí estarán varios representantes do piragüismo pontevedrés, clasificados na primeira xornada do selectivo.

Os primeiros en lograr a súa clasificación foron Manuel Fontán (Náutico ou Muíño) e Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) no C-2 1.000 metros de categoría sub-23, ao impoñerse cun tempo de 3:46.955 por diante de Pablo Crespo (EP Ciudad de Pontevedra) e cangués Pablo Graña.

Ademais Antía Otero (EP Ciudad de Pontevedra) e Valeria Oliveira (Piragüismo Poio Pescamar) venceron con autoridade na proba do C-2 500 en idade júnior e tamén estarán en Europeo e Mundial.

O control selectivo organizado pola Real Federación Española de Piragüismo terá continuidade este venres 21 de maio.