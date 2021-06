Borja Martínez despídese do Pontevedra e pon rumbo a Castelló: "Sólo puedo dar las gracias"

Poucos serán os futbolistas da tempada recentemente finalizada que sigan defendendo a camiseta do Pontevedra Club de Fútbol.

Salvando aos cinco homes con contrato (Rufo, Charles, Álex González, Romay e Oier Calvillo) e ao renovado Churre, o director deportivo granate confirmou que se negocia a continuidade de dous futbolistas máis. Estes son previsiblemente dous valores novos como Santi Figueroa e Martín Diz.

Ante a falta de interese en moitos casos e a de noticias por parte do club por outros, o resto de xogadores que finalizaban contrato comezaron a buscar acomodo noutros equipos ou a escoitar ofertas.

Neste sentido os primeiros en pechar destino foron Eneko Zabaleta (CD Calahorra) e posteriormente Xisco Campos ao comprometerse co Zamora CF. Agora tocoulle a quenda a Borja Martínez atopando oco nun dos equipos chamado a aspirar ao máximo na Primeira RFEF, o CD Castellón recentemente descendido de Segunda. Fíxoo ademais asinando por dúas tempadas.

O centrocampista, que participou en 23 encontros esta campaña aínda que só en 9 como titular, utilizou as súas redes sociais para despedirse da que foi durante un ano a súa afección.

"Me despido de la que en la última temporada ha sido mi casa y en la que me he sentido como tal. Sólo puedo dar las gracias a todos los componentes del club y a sus aficionados por acogerme tan bien desde el primer día", sinalou o futbolista.