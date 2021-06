A súa mellor marca da tempada ao aire libre leva a Jean Marie Okutu o bronce no Campionato de España

O salto de lonxitude deulle a primeira medalla ao atletismo pontevedrés no Campionato de España Absoluto de Atletismo ao aire libre que se celebra esta fin de semana na localidade madrileña de Xetafe.

O protagonista non podía ser outro que Jean Marie Okutu, aínda que sen poder conseguir o que tería sido o seu sétimo título nacional ao aire libre a pesar de asinar o seu mellor salto da tempada.

Un bronce foi o botín do olímpico marinense, que comezou o seu concurso con dous intentos nulos e que non foi ata a súa quinta tentativa cando logrou un rexistro de 7.74 metros que lle levaba ao podio.

Con todo con ese salto non puido superar ao seu compañeiro de club (FC Barcelona) Héctor Santos, que saltou 7.85 para levar a medalla de prata, e sobre todo co que foi o seu gran rival todos estes anos, Eusebio Cáceres, que no seu único salto válido foise ata os 8.03 metros que lle valeron o ouro.

O Campionato de España Absoluto prolongarase ata o vindeiro domingo 27 de xuño.