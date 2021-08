A EP Ciudad de Pontevedra logra o quinto posto no Campionato de España Sprint Olímpico

Campionato de España Sprint Olímpico de Piragüismo en Verducido © Cristina Saiz

A Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra segue sumando bos resultados. O último, o quinto posto no Campionato de España Sprint Olímpico na categorías sénior e xuvenil, competición que regresou ao Complexo Deportivo David Cal de Verducido tres anos despois e na que participaron máis de 800 deportistas nacionais nas distancias de 1000, 500 e 200 metros.

O equipo pontevedrés quedou lonxe da terceira posición, pero logrou moi boas marcas individuais que demostran que o piragüismo é un dos deportes máis importantes da cidade do Lérez.

En canto á competición, deu comezo na matinal do venres e alongouse ata o domingo, data da cerimonia de clausura.

Aínda que os equipos pontevedreses mostraron moi boa imaxe coas tres medallas de ouro de Diego Domínguez, o Breogán do Grove, en categoría xuvenil, ou o pleno no podio no C1 con Diego Romero e David Barreiro, do Breogán, e Jaime Duro, da E. P. Ciudad de Pontevedra, foi a Escola de Piragüismo de Aranjuez a clara dominadora de todo o Campionato de España.

Tamén lograron metal Antía Otero, da E. P Ciudad de Pontevedra, que levou a prata, ou Antía Lavandeira, do Naval de Pontevedra, que se fixo co bronce en K1.

A elas sumáronse a padeeira do Piragüismo Poio, Valeria Olveira e a do Ciudad de Pontevedra, Claudia Couto, que lograron prata e bronce en C1 200 e 500 xuvenil.

Nas probas individuais de 500 metros, Adrián Sieiro (Piragüismo Poio) colgouse a medalla de ouro na C1 masculina. No podio acompañáronlle os galegos Manuel Fontán (Ou Muíño) e Pablo Graña (Náutico Rodeira).

Pola súa banda, nas probas dobres masculinas, David Barreiro e Noel Rodríguez (Breogán) lograron o ouro en C-2 1000 metros. Compartindo podio con eles estiveron os seus compañeiros de equipo Tono Campos e Diego Romero, que quedaron terceiros. Eles catro, no C-4 1000, chegaron en primeira posición superando con claridade ao resto de rivais. En feminina do K-2 1000, Carme Devesa e Marta Mourelos foron bronce.

En xuvenil K-4 masculino, os padeeiros do Verducido-Pontillón, Mauro Domínguez, Anxo García, David Pazos e Raul Prada no K-4 1000 chegaron a meta en primeira posición, mesmo debido a que Claudia Couto e Lucía Graña ( EP Ciudad de Pontevedra) en C-2 500. En C-4 500 o ouro tamén foi para as catro integrantes do Ciudad de Pontevedra, Ana Costas, Claudia Couto, Lucía Graña e Ángela Jorge.

En sénior feminino tamén houbo éxitos. As piragüistas do equipo pontevedrés, María de la Peña e Antía Otero, fixéronse co metal de ouro en K-2500; mentres que David Barreiro e Tono Campos regresaron ao podio en C-2 500 para colgarse a prata.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

O líder indiscutible do Campionato de España Sprint Olímpico foi a Escola de Piragüismo de Aranjuez, que logrou a cifra esmagadora de 2.887 puntos. O Náutico Sevilla foi segundo (1.733) e o Kaiak Tudense foi terceiro (1.331).

A EP Ciudad de Pontevedra quedou en quinta posición con 1.104 puntos, por detrás do Círculo de Labradores, que foi cuarto con 1.151 puntos.

O Breogán quedou en décima posición (688), o Club Piragüismo Poio quedou de 16 (462), o Naval de Pontevedra foi 21 (384), o Ou Muíño de Ribadumia foi 24 (351), o Verducido- Pontillón, 29 (267), o Illa de Arousa, 31 (256) e, finalmente, o CP Portonovo foi 39 (189).