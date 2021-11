Ángel Rodríguez: "Nos ha faltado hambre de gol y el instinto que tenemos fuera de casa"

Na habitual rolda de prensa de despois de cada partido, Ángel Rodríguez analizou a vitoria do Pontevedra CF sobre o Arosa SC nun derbi que dominaron o granates pero que se decidiu por un único gol de Charles en fora de xogo.

"El equipo ha sido superior los 90 minutos pero en el último tercio no hemos estado finos, "nos ha faltado hambre de gol y el instinto que tenemos fuera de casa", sinala o ténico granate.

Como vén sendo habitual en Pasarón, ao equipo cústalle finalizar e ver gol, sobre todo "en los últimos metros. O no eligen bien el último pase o la finalización". Iso si, asegura que é algo que "se irá ajustando y arreglando" para futuros encontros e cre que "la necesidad y las ganas de marcar hacen que no elijamos la mejor opción y se queden en un ataque más".

Consciente de que o equipo "ataca y juega con criterio, queriendo ser dominador", o técnico asturiano queda co resaibo de "no matar el partido antes" e confía en que en Langreo o equipo siga sendo o equipo fiable que é fóra de casa.

E é que coa vista posta na visita ao seu ex equipo, Rodríguez asegura que os seus xogadores "están no camiño do que quero", tan só falta "traer o que facemos fóra de casa a Pasarón, sería o ideal".