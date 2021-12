Teresa Portela, na gala do COE en homenaxe aos medallistas de Tokyo: "Síntome orgullosa de ter insistido"

Teresa Portela recibe a medalla do Comité Olímpico Español tras a súa prata nos Xogos de Tokyo © Comité Olímpico Español

O Comité Olímpico Español (COE) celebrou este mércores en Madrid a XVI Gala do COE, na que homenaxeou a todos os deportistas españois que foron medalla nos Xogos de Tokyo.

Entre eses deportistas atopábase unha "moi emocionada" Teresa Portela, medalla de prata en Xapón na que era a súa sexta participación olímpica.

"O meu soño era ir a uns Xogos Olímpicos, sabía que era difícil e non só conseguín ir a un senón a seis. Este ano era especial porque eran os sextos, o que pretendía era gozalos e quería esa medalla que en Londres se me resistiu", recoñeceu sobre o escenario ao recibir a medalla do Comité Olímpico Español en recoñecemento ao seu traballo e sacrificio de mans do presidente da institución, Alejandro Blanco, e o ministro de Cultura e Deporte, Miquel Iceta.

"Recordo como coa súa Maxestade o Rei botei unha llorera que me durou días", revelou tras a decepción que supuxo quedar ás portas do podio en Londres 2012.

Con todo "síntome orgullosa de ter insistido, de darme unha e outra oportunidade e finalmente ter esa recomensa, a medalla en Tokyo", concluíu a piragüista, que ten ganas de máis e xa prepara a cita de 2024 xunto ao resto do equipo nacional de kaiak feminino desde a súa nova base en Pontevedra.

A XVI Gala do COE estivo presidida polos Reis de España.