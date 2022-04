O Xuvenil do Teucro métese no Sector Nacional e o club pide celebralo en Pontevedra

O xuvenil do Teucro clasifícase para o Sector Nacional © Xoel Gil Sergio Blond, xuvenil do Teucro, elixido mellor xogador da final four da Liga Ouro de Galicia © Xoel Gil

O equipo xuvenil do Teucro logrou a pasada fin de semana a clasificación para o Sector Nacional, que dará acceso a xogar o campionato de España e que se xogará entre o 22 e 24 de abril.

O pase a este playoff conseguírono despois dunha fin de semana maratoniana no pavillón do Gatañal, en Cangas, no que os azuis derrotaron ao Balonmán Tui (25-24) en semifinais, pero caeron na final contra o Balonmán Luceros (35-33). Aínda así, o primeiro triunfo xa lles asegurou a presenza na fase de ascenso ao campionato estatal, no que catro equipos pugnarán pola promoción.

O premio ao mellor xogador da fin de semana foi para o teucrista Sergio Blond, xuvenil de segundo ano que frecuenta adestramentos e convocatorias de partido co primeiro equipo do club.

Co billete para a fase de ascenso debaixo do brazo, Teucro e Concello de Pontevedra apresuráronse para solicitar á Real Federacion Española de Balonmán a celebración do devandito sector en Pontevedra.